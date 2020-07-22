РФ и Иран намерены продлить договор об основах взаимоотношений

https://static.news.ru/photo/e39666ba-cb70-11ea-8920-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Global Look Press

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Ираном и Россией, заключённый в 2001 году, будет актуализирован и продлён ещё на пять лет.

Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Автоматически этот договор будет продлён на следующие 5 лет. Мы договорились о том, что мы одновременно <...> будем прикладывать усилия к тому, чтобы актуализировать [его], — заявил Зариф журналистам.

Он добавил, что обе стороны будут работать над составление современного договора, который будет соответствовать нынешней ситуации.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди рассказала, что Тегеран пожаловался в Международный суд ООН из-за санкций США. По её словам, действия Вашингтона влияют на распространение коронавируса.