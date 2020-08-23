Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменён в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/137b2098-e5a0-11ea-bb98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим самоизоляции для лиц старшего возраста, а также для имеющих хронические заболевания, отменяется в Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьёва.

Ранее, с 29 мая, данной категории граждан разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а с 1 августа вернули возможность совместно принимать участие в уличных занятиях программы «Активное долголетие».

Внести в постановление губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»... пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу, — говорится в документе.

По последним данным, в Московской области зафиксировано более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 50,4 тысячи пациентов, скончались 1,1 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru ранее, впервые с начала мая в России зарегистрировали меньше 700 смертей от коронавирусной инфекции за неделю. Это следует из данных федерального оперштаба.