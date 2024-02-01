Ретрокроссовки «Форреста Гампа» вернулись на модный олимп Vogue: кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска снова стали популярными

Фото: KPA/Global Look Press

Спортивные кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вернулись в тренды, сообщает Vogue. Журнал обратил внимание, что модель обуви, появившаяся в фильме «Форрест Гамп», снова стала популярна у знаменитостей Голливуда.

Это самые первые кроссовки Nike... И спустя более 50 лет после их создания они, кажется, как никогда снова выходят на передний план моды, поскольку фильму «Форрест Гамп» в 2024 году исполняется 30 лет, — пишет автор статьи Элоиза Салесси.

Так, кроссовки в стиле минимализм добавили в свои гардеробы звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, телеведущая Алекса Чанг, манекенщица Эмили Ратаковски и создатель бренда одежды The Garment София Роу. При этом селебрити надевают Nike Cortez не только для повседневных, но и для светских выходов.

Впервые Nike Cortez представили во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Позднее модель обрела особую популярность после появления в них героя Тома Хэнкса в экранизации «Форрест Гамп».

Фото: KPA/Global Look Press

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что модными трендами весеннего сезона станут платья в стиле невесты, акцентные юбки длины миди и топы с открытыми плечами. Эксперт уточнила, что стоит обратить внимание на одежду, которая будет подчеркивать женскую индивидуальность и красоту.

Актуальной будет низкая талия на платьях. Скороходова предупредила, что такой наряд подойдет не всем. Также в моду войдут укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте. Стилист посоветовала присмотреться к строгим геометричным образам. Например, можно сочетать рубашки и жакеты прямого кроя.