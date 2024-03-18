Ретейлеры ищут способы снизить зависимость от Эквадора по импорту бананов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Поставщики бананов, в основном крупные ретейлеры, ищут альтернативные пути закупки продукции для российского рынка, пишет «Коммерсант». Такое решение было принято на фоне неустойчивой политической обстановки в Эквадоре, который долгое время был основным поставщиком бананов в России.

Сейчас в стране бунтуют местные преступные группировки, что беспокоит импортеров. Сети уже начали поставки бананов из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран, но изменение существующих цепочек поставок и отказ от работы с Эквадором займет несколько лет. Это может спровоцировать рост цен, предупреждают аналитики.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал в беседе с NEWS.ru, что ввоз бананов в Россию может сократиться, если цены на этот фрукт вырастут. По его словам, в прошлом году в РФ импортировали почти 1,4 млн тонн бананов, в этом же году показатель может составить 1 млн тонн или даже 0,5 млн тонн. Недостаток бананов будет компенсироваться другими фруктами, объяснил эксперт.

В конце февраля в России вновь подорожали куриные яйца. С 13 по 19 февраля цены на продукт выросли на 0,24%. Кроме того, повысилась стоимость творога, сахара и макаронных изделий.