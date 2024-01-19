«Свободные новости» опубликовали решение Верховного суда по ЛГБТ-движению

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Издание уточняет, что документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении, он был предоставлен участникам процесса представителем правоохранительных органов.

В документе, по данным портала, говорится, что движение было создано в США «как часть политики ограничения рождаемости». Оно, согласно тексту, приводимому «Свободные новостями», пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык».

Ранее Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ в ряде фото- и видеоматериалов с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал МВД России возбудить административные дела в отношении организаторов.

До этого рэпера Vacio (Николай Васильев), который стал звездой той самой вечеринки в клубе «Мутабор», арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. На мероприятие исполнитель явился в одном носке, закрепленном на гениталиях.