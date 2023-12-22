Героя скандальной вечеринки Ивлеевой арестовали Рэпер Vacio арестован на 15 суток после скандальной вечеринки в «Мутаборе»

Фото: t.me/moscowcourts

Рэпера Vacio (Николай Васильев)

Рэпера Vacio (Николай Васильев), который стал звездой вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», арестовали на 15 суток за хулиганство, сообщил он в своем Telegram-канале. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. На мероприятие исполнитель явился в одном носке на гениталиях.

15 суток, угу, пока. <...> Cпортом позанимаюсь, книги почитаю, — написал он.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, рэпера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Причиной стало видео, на котором он с другим мужчиной имитировал оральный половой акт.

Вечеринку в клубе «Мутабор» организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Темой мероприятия стало обнаженное тело, поэтому знаменитости могли не утруждать себя с выбором одежды. А на пояснице у Ивлеевой заметили колье с бриллиантами и изумрудом, стоимость которого, по информации журналистов, составляет 23 млн рублей.

Общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку», в мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ. Певица Лолита Милявская и журналистка Ксения Собчак вступились за тусовщиков, призвав позволить людям самим выбирать способы отдыха.