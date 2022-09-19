РЭО: России следует брать пример с Белоруссии по мусорной реформе Замглавы РЭО Королев: России следует брать пример с Белоруссии в утилизации отходов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия утилизирует почти в три раза больше отходов, чем Россия, сообщил заместитель главы Российского экологического оператора Сергей Королев в интервью «360». Эксперт подчеркнул, что в части реформирования института расширенной ответственности производителей (РОП) РФ следует перенять опыт белорусского государства.

В данном случае не нужно придумывать велосипед, нужно сделать то, что прошли другие страны. В Белоруссии, например, это работает с 2012 года, поэтому у нас процент утилизации — от силы 11%, а у них уже 29%. Нужно идти этим же путем. Президент эти инициативы поддержал, и для нас это ключевой, я бы сказал, исторический момент, когда уже отступать назад нельзя — надо до конца реализовывать, — сказал Королев.

Реформа системы РОП необходима для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путины, а именно — обеспечения в стране стопроцентной обработки и утилизации отходов. По словам Королева, изменения устранят посредников, и компании будут вынуждены напрямую договариваться с утилизаторами, самостоятельно утилизировать отходы или оплачивать экологический сбор.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев ранее сообщил, что Российский экологический оператор профинансирует строительство мусороперерабатывающих заводов в регионах Центрального федерального округа, вложив более 108 млрд рублей. По его словам, за 2021 год ЦФО отправил на переработку 51,8% всех отходов по стране, а на утилизацию — 77%.