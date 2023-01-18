Рентгенолог рассказал, как распознать перелом носа Рентгенолог Рахманов: первым симптомом перелома носа является кровотечение

Фото: shutterstock

При переломе носа у пациентов зачастую начинается кровотечение, отек, мешающий дышать, и боль, рассказал врач-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов в беседе с NEWS.ru. Чтобы облегчить боли, медик рекомендовал приложить холод, а затем сразу же ехать в больницу.

В первую очередь [симптомами перелома носа являются] деформация носа, кровотечение, боль, естественно. <...> В любом случае будет трудно дышать из-за отека. Облегчить [симптомы поможет] любой доступный холод. Зимой — снег. Либо охлаждающий пакет, лед, что угодно из морозилки — мясо, овощи, — рассказал Рахманов.

По словам рентгенолога, после этого нужно показаться либо хирургу, либо травматологу. Как объяснил Рахманов, специалисты назначат дополнительные исследования, в том числе рентген или КТ. После этого, исходя из результатов анализов и заключений, будет назначена консультация лор-врача, отметил медик.

Ранее заведующий травматологическим отделением Павел Перетолчин объяснил, почему при переломах нужно оказать помощь в течение получаса. По его словам, промедление может стать причиной некроза, гангрены, тромбоза и других серьезных последствий.