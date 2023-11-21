Религиовед высказался о помилованном за участие в СВО сатанисте Религиовед Силантьев: помилованный за участие в СВО сатанист мог раскаяться

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Историю с помилованием члена ярославской банды сатанистов Николая Оголобяка, осужденного за расчленение четырех подростков и позже принявшего участие в спецоперации на Украине, тяжело оценить, заявил NEWS.ru глава правозащитного центра Всемирного русского собора религиовед Роман Силантьев. Он предположил, что убийца мог раскаяться за содеянное. Специалист отметил, что пока человек жив, у него есть шансы на исправление и спасение души. Силантьев затруднился ответить, стоит ли делать исключения для таких людей, лишая их права на помилование.

Пока человек жив, он может раскаяться. <...> Едва ли эта церковная задача (решать судьбу преступников. — NEWS.ru), мы же не знаем подробностей, возможно, этот сатанист искренне раскаялся в своих делах и после совершенного жил по закону. В целом эта практика с заключенными себя оправдала, некоторые погибли, искупив свою вину кровью, — сказал он.

Ранее сообщалось, что член ярославской банды сатанистов, убившей, а потом расчленившей четырех подростков, Оголобяк вышел на свободу. По словам отца помилованного, его сын участвовал в СВО и получил ранение. Там он пребывал около шести месяцев. Сейчас он находится в Ярославле.

Банда сатанистов орудовала в Ярославле в 2006 году. Сначала подростки, среди которых был Оголобяк, убивали животных, а потом перешли на людей. Своих жертв они расчленяли и закапывали в ямах недалеко от места проведения своих ритуалов.