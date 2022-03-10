Рекрутер назвал актуальные в 2022 году профессии

В 2022 году будут нужны директора на производствах и руководители военно-промышленного комплекса, сообщил рекрутер Ильгиз Валинуров изданию Lenta.ru. При этом всегда актуальными он назвал профессии грузчика, водителя и продавца.

Учитывая то, что для России часть рынков закрывается и определённые компоненты оборудования мы не сможем получать не только с Запада, но и из стран Юго-Восточной Азии, то совершенно точно нас ждёт развитие российской промышленности. Нам нужны будут производственные директора и директора по инновациям, те, кто сможет запускать продукты на международном уровне, чтобы они стали частью импортозамещения, — сказал Валинуров.

Он добавил, что стоит оценить перспективы агробизнеса, так как Россия продаёт продукты питания и в Европу, и в Восточную Азию. Эта отрасль всегда будет популярной в стране, считает Валинуров.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что уже в ближайшие месяцы россиян ожидает серьёзная безработица. Специалисты не исключают фактического исчезновения целого ряда отраслей — это означает, что миллионы граждан рискуют потерять источники своих доходов. По самым скромным оценкам, уровень безработицы может вырасти сразу в два раза.