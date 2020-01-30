https://static.news.ru/photo/e06fe5a8-430b-11ea-b5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com

Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам. Это позволит уйти от демонстрации «благополучия на бумаге», считают авторы идеи.

Проект уже получил одобрение президента, помогать АСИ будут «Деловая Россия», «Опора России», Союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата. Опрашивать людей будет ВЦИОМ, охват должен составить порядка 1 млн человек, пишет «Коммерсант».

Рейтинг должен оценить общую удовлетворённость людей социальной сферой, охватить сферы образования, здравоохранения, личной безопасности и другие. На жителей регионов хотят посмотреть с точки зрения клиентов государства, для чего в методике и будет использован бизнес-подход «клиентского пути».

Но разработчики не намерены только дать оценку состояния жизни в регионах, они хотят создать условия для улучшения качества жизни. Для этого будут учтены показатели, на которые могут влиять региональные власти. Также предлагается тиражировать лучшие практики лидеров рейтинга.

В будущем показатели такого рейтинга можно будет использовать для оценки деятельности губернаторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля россиян, считающих нормальной жизнь лучше, чем у большинства окружающих, выросла с 42% до 51% за последние 12 лет. Социологи отметили, что запрос на улучшение качества жизни больше проявляется среди молодых, чем среди представителей «более конформного» старшего поколения.