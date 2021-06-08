Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

https://static.news.ru/photo/918a1bb8-c7e2-11eb-907a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Больше всего безработных в трёх российских регионах — на Северном Кавказе, в Туве и на Алтае. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата, на первом месте из субъектов по безработице оказалась Ингушетия. Там этот показатель достигает 32,2% всего работающего населения.

На втором месте Тува (20,4%), на третьем — Чечня (18,1%). В пятёрку антилидеров вошли Дагестан (16,4%) и Республика Алтай (14,7%).

Больше всего трудоустроенных россиян живёт в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4%), Петербурге и на Чукотке (по 2,5%), в Татарстане (2,8%) и Москве (3%).

В апреле этого года больше всего нуждались в трудоустройстве россияне в возрасте от 30 до 34 лет. Также по возрастной категории в топ-3 безработных вошли граждане 20–24 и 25–29 лет.

В среднем по России уровень безработицы упал до 5,2%. В пандемийный год он достигал максимум 6,4%. При этом в 20 российских регионах уровень вернулся к доковидным значениям.

Экономическая неуспешность и бедность россиян начинается с неуспеваемости в школе, отставания от образовательной программы. Об этом ранее рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, подчеркнув, что сейчас в каждом классе в среднем не справляется с программой почти треть учеников, что является причиной проблем в будущем.