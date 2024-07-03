Регионам разрешили самим определять процедуру электронного голосования ЦИК: регионы смогут сами определять особенности электронного голосования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские регионы теперь могут сами решать, как проводить электронное голосование на выборах. Кроме того, новые полномочия комиссий разрешают самим определять параметры подсчета голосов избирателей или участников референдумов и многое другое. Это стало возможным после утверждения нового порядка электронного голосования в России на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ 3 июля.

В ходе выступления заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что работа над проектом нового порядка голосования велась достаточно долго. Его создание было обусловлено тем, что за последние 20 лет около 15 млн избирателей на практике воспользовались преимуществом электронного голосования. Он также пояснил, что цифровизация избирательного процесса шагнула далеко вперед и очень многое изменилось.

Мы видим серьезный прогресс системы электронного голосования в Москве, где она объединила дистанционное электронное голосование и возможность применения электронного голосования на участках. Так, в прошлом году на выборах мэра Москвы электронный формат голосования предпочли более 80% избирателей — 2,7 млн человек, – отметил заместитель председателя ЦИК РФ.

Ранее стало известно, что дополнительные выборы в Госдуму в трех одномандатных округах будут проходить в течение трех дней. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Центральной избирательной комиссии России. Датами процедуры голосования стали 6, 7 и 8 сентября. Помимо этого, было принято решение, что выборы в восьми российских регионах в сентябре пройдут с использованием придомового голосования.