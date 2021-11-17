«Редчайший случай»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве до конца недели

Москвичей ждёт постепенное понижение атмосферного давления с 18 ноября, при этом минимальные показатели, прогнозируются на 20 ноября, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что падение величины на 35-40 мм ртутного столба является «редчайшим случаем». Метеоролог добавил, что до конца недели погода будет «преимущественно без осадков, облачная, ночные температуры до −4 градусов по Цельсию, в Подмосковье — до −6 градусов по Цельсию».

С завтрашнего дня начинается постепенное понижение давления. Оно будет низкое, очень низкое, в субботу. С понедельника этой недели и до субботы, давление понизится на 35-40 мм ртутного столба, это редчайший случай. Такого резкого падения давления давно не было. Погода будет преимущественно без осадков, облачная. Ветер юго-западный, ночные температуры будут до −4 градусов, по области до −6 градусов. Вполне нормальные, слегка морозные ночи, а дневные температуры будут около нуля, — подчеркнул синоптик Вильфанд.

По информации центра «Фобос», давление упадёт до отметки 718–721 миллиметров ртутного столба. Но уже в воскресенье, 21 ноября, давление начнёт расти, хотя температура воздуха при этом понизится. Вильфанд также рассказал, что 19 ноября в Москве и центре европейской части РФ можно ждать небольших осадков, так как регионы окажутся под влиянием «очень глубокого циклона — будет хмурость, низкие облака и мокрый снег, с ветром до 18 метров в секунду».

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю москвичей ожидает «пушкинская» погода — будет солнечно и морозно. Температура днём будет опускаться до 2–5 градусов мороза.