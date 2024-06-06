Рецидивист из Севастополя похищал миллионы и тратил деньги на казино в Сочи Рецидивиста из Севастополя задержали за многомиллионные хищения средств у женщин

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Правоохранители задержали ранее судимого севастопольца, который обманывал женщин и похищал у них деньги, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД России. По данным полиции, злоумышленник также вводил в заблуждение людей, желающих построить частные дома. Общий ущерб от действий мужчины составил 12 млн рублей.

Правоохранители уточнили, что житель города-героя знакомился с девушками в социальных сетях, жил с ними, а после воровал у жертв деньги или брал их в долг под разными аргументами. Таким образом он выманил у двух женщин 7 млн рублей. Помимо этого, злоумышленник выдавал себя в интернете за директора крупной девелоперской компании, размещая объявления о стройке частных домов. Он брал у собеседников аванс, а после завершал общение с жертвами. Ущерб от таких действий составил около 5 млн рублей. Севастопольца также подозревают в краже золотого кольца стоимостью 70 тысяч рублей у родственников одной из своих знакомых, добавили в ведомстве.

Позднее мужчина потратил все «заработные» деньги в сочинском казино. Против него возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (Кража) и 159 УК РФ (Мошенничество). Рецидивиста заключили под стражу.

Пенсионерка-депутат муниципального округа Правобережный в Санкт-Петербурга ранее перевела мошенникам 1,9 млн рублей. По словам женщины, ее ввели в заблуждение словами об открытых кредитах: мошенники сообщили, что якобы личные данные женщины попали в открытый доступ и скоро ее сбережениями завладеют аферисты.

Женщине предложили изменить налоговый счет и получить автокредит на 1,9 миллиона рублей, что пенсионерка и сделала, после чего перевела всю сумму на счет злоумышленников. Позже женщина все рассказала своей дочери, которая сразу поняла, что это обман, и обратилась в полицию.