Фейковый председатель закса развел пенсионерку на 1,9 млн рублей «Mash на Мойке»: мошенники украли у петербургского депутата 1,9 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мошенники обокрали 63-летнюю женщину-депутата, представившись ей председателем городского законодательного собрания Александром Бельским, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Пенсионерка перевела аферистам 1,9 млн рублей.

Как пишут авторы канала, депутат муниципального округа Правобережный получила сообщение от фейкового Бельского о том, что вскоре ей позвонят представители спецслужб с серьезным разговором. Через некоторое время ей действительно поступил звонок, и мошенники сообщили, что якобы личные данные женщины попали в открытый доступ и скоро ее сбережениями завладеют аферисты. После этого испуганную пенсионерку связали с «инспектором Росфинмониторинга», который рассказал ей, что на ее имя уже оформили кредиты.

Тогда парламентарию предложили изменить налоговый счет и получить автокредит на 1,9 миллиона рублей, что пенсионерка и сделала, после чего перевела всю сумму на счет злоумышленников. Позже женщина все рассказала своей дочери, которая сразу поняла, что это обман, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали писать родственникам скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк и другим людям, вымогая у них деньги. Злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам, притворяясь вдовцом Петром Чернышевым. Они просят о помощи и приглашают друзей артистки «на проводы». Отмечается, что в действительности Чернышев не имеет аккаунтов в соцсетях и не просит никого о финансовой помощи.