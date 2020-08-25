Реакция кота на приглашение собаки поиграть рассмешила пользователей Сети

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Забавный «ответ» кота на мольбы ретривера поиграть с ним вызвал смех среди интернет-пользователей.

На кадрах опубликованного в Twitter ролика видно, как пёс настойчиво просит кота повеселиться вместе. Он также пробежал несколько кругов по двору, показав таким образом «усатому», как это весело. Однако кота это не впечатлило.

Видео набрало более 500 просмотров. При этом многие пользователи поддержали неигрового кота.

Ржу, кошка вообще такая: "Да оставь ты меня в покое", — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что завёл кошку, так как у него не хватило бы сил развлекать собаку после работы, передаёт «Ридус».

Ранее NEWS.ru писал, что кошка Гли, которая уже 15 лет живёт в соборе Святой Софии в Стамбуле, после того, как её погладил экс-президент США Барак Обама вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2013 году, стала очень популярна в Сети.