Реабилитолог раскрыла нюансы безопасной игры в футбол в осенние заморозки Врач Смирнова: для уличной игры в футбол осенью необходима разминка

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Для уличной игры в футбол в период осенних заморозков нужно сначала проводить 15–20 минут разминки, заявила NEWS.ru реабилитолог Надежда Смирнова. По ее словам, многие люди в это время получают травмы из-за отсутствия адекватной подготовки к физической нагрузке.

Собираясь осенью поиграть в футбол с командой, многие получают травмы вследствие отсутствия разминки и адекватной подготовки к единичной физической нагрузке, — сказала Смирнова.

Она также отметила, что есть ряд других факторов, которые могут обеспечить безопасную игру в футбол осенью. Так, для разогрева мышц Смирнова посоветовала заниматься динамическим стрейчингом, а также выполнять несколько упражнений в движении на поле для адаптации к покрытию на площадке.

Кроме того, врач рекомендует подбирать правильную обувь под определенное покрытие футбольного поля и одеваться по погоде, используя термобелье и утепляющие элементы. Также, по мнению Смирновой, во время тренировок необходимо пить воду или изотонические напитки во избежание обезвоживания.

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