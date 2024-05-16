Развеян главный миф о мужских предпочтениях в женской фигуре Сексолог Миллер: мужчины отдают предпочтение женским ягодицам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Убеждение, что мужчины отдают предпочтение груди в женской фигуре, является мифом, заявила NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Эксперт подчеркнула, что, согласно опросу, представители сильного пола чаще обращают внимание на ягодицы потенциальной избранницы. При этом при просмотре фильмов для взрослых чаще всего мужчины ищут видеоролики, где есть актрисы с большой грудью.

Был произведен опрос среди мужчин, что для них важнее: женская грудь или ягодицы? Большинство выбрали ягодицы. В жизни для мужчин женская грудь не особо важна, но в порнографии мужчины любят те видео, где есть большая женская грудь, — пояснила сексолог.

По словам Миллер, женщины из-за таких запросов фильмов для взрослых могут решиться на операцию по увеличению груди. Но, как заметила сексолог, тенденции последних лет показывают, что женщины стали стремиться к натуральности и убирают филлеры из лица и импланты из груди.

Исходя из мужских запросов порнороликов, некоторые женщины решаются на операцию по увеличению груди. Но тенденции последних лет показывают, что женщины стремятся к натуральности. Они убирают филлеры из лица, убирают импланты из груди, — заключила эксперт.

Миллер ранее заявила, что главным условием отличного секса и гармонии в семье является эмоциональная связь между партнерами, а не количество поз в процессе. Она отметила, что без взаимного влечения любые ухищрения обречены на провал.