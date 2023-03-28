Разведенным женщинам дали советы по правильному воспитанию сыновей Психолог Наумова посоветовала матерям не настраивать сына против отца при разводе

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Женщине в случае развода с мужем важно разделять отношения с ним и сыном, когда ребенок ведет себя плохо, нельзя сравнивать его с экс-супругом и говорить, что он «пошел в отца», рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, при разводе родителей ребенку важно, чтобы мама и папа продолжали о нем заботиться. Психолог подчеркнула, что маме не нужно настраивать сына против отца.

Родителям важно сильно не ссориться, а маме не надо настраивать ребенка против отца, потому что другого отца у него не будет. Важно ребенку хорошо говорить про папу, каким бы он ни был. Ему важно знать, что папа его любит и никогда не оставит, — сказала Наумова.

Специалист добавила, что в случае развода женщине в первую очередь важно пройти психотерапию, чтобы восстановиться и отпустить обиды, иначе они будут проскальзывать и в сложные периоды ранят ребенка, нанесут ему психологическую травму. Если в семье только женщины, сыну все равно необходимо мужское воспитание. В этой связи психолог посоветовала записать ребенка в спортивную секцию.

Было бы полезно отправить сына в спортивную секцию, где будет справедливый педагог — мужчина и ребенок успешно освоит тот спорт, который ему интересен и посилен. Справедливый педагог сможет дать ориентиры в жизни и покажет мужской стиль поведения, — подчеркнула Наумова.

Ранее клинический психолог Мария Макухина заявила, что матерям не следует обманывать детей, рассказывая им об уходе отца из семьи, ребенок рано или поздно все равно узнает правду. Она объяснила, что ребенок через время поймет, что истории об отце, улетевшем в космос или уехавшем исследовать Антарктиду, — ложь, и перестанет доверять матери.