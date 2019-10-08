https://static.news.ru/photo/63429202-ea5e-11e9-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Находящийся в СИЗО экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах и участии в преступной группировке, назвал заказчиков своего дела. По его словам, уголовное преследование его семьи инициировал начальник управления разведки Казимир Боташев при финансовой поддержке семьи Деревых.

По словам бывшего сенатора, Боташев якобы был возмущён проверкой законности закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год и расценил это как попытку помешать ему возглавить КЧР.

Боташев сказал, что теперь у него руки развязаны и он сделает всё, чтобы меня уничтожить,— заявил в суде Арашуков.

Согласно его показаниям, Боташев заручился поддержкой полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова, который за «вознаграждение» донёс информацию до главы государства, передаёт « Коммерсант ».

Представителя Карачаево-Черкесской Республики в Совете Федерации Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании верхней палаты парламента. Его обвиняют в хищениях газа на сумму более 30 млрд рублей, организации убийства двух человек и участии в преступной группировке. Одновременно в Северной столице арестовали отца сенатора — Рауля Арашукова. Кроме отца и сына по делу арестованы родственники и друзья Арашуковых.

Ранее News.ru сообщал, что находящийся в СИЗО Рауф Арашуков пообещал выкладывать новости о своём уголовном деле в Instagram и оставил контакты для писем от желающих.