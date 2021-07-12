Распылившие баллончик в лицо москвичке блогеры могут сесть на семь лет

Блогерам, которые распылили в лицо женщине перцовый газ, грозит до семи лет колонии по статье «Хулиганство». Один из них уже заявил, что выполнял указание своего «начальника», сообщает «Москва 24».

Блогеры с никами «Репейник» и «Маэстро» опубликовали ролик, в котором они нападают на женщину в Измайловском парке. Сначала они предлагали прохожей деньги за разнообразные действия, а затем применили баллончик.

Полиция задержала одного из подозреваемых, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Однако мужчина утверждает, что к противоправным действиям его подтолкнул работодатель, тогда как сам задержанный был против. Он также принёс извинения пострадавшей.

Ранее подмосковный блогер Reеflay (Станислав Решетников) устроил треш-стрим, в ходе которого избил свою подругу и выгнал на балкон без тёплой одежды. Когда он решил впустить её обратно, та уже умерла. Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима.