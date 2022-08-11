Раскрыты причины появления темных кругов под глазами Дерматолог Анчикова призвала людей с темными кругами вокруг глаз провериться на паразитов

Фото: shutterstock

Темные круги под глазами являются эстетической проблемой многих людей вне зависимости от пола, возраста и образа жизни, они создают образ уставшего человека и немного болезненный вид, рассказала в беседе с NEWS.ru врач аппаратных технологий компании LNC, дерматолог и косметолог Екатерина Анчикова. Она подчеркнула, что с физиологической точки зрения подобное состояние — это просвечивание круговой мышцы глаза и сосудов через кожу. Собеседница добавила, что иногда причинами темных кругов могут быть резкое похудение или интоксикация.

Темные круги под глазами могут появиться из-за анатомических особенностей: тонкой прозрачной кожи, тонкой жировой прослойки, расширенных сосудов и нарушения кровообращения. Темные круги могут появиться также на фоне интоксикации, заболевания внутренних органов, резкого или чрезмерного похудения, проблем с сосудами, нарушения режима, паразитарных инфекций и стрессов, — заявила Анчикова.

По ее словам, если человек заметил круги под глазами, хотя раньше их никогда не было, то это повод для визита к врачу. Специалист рекомендовала обратиться к терапевту, который может дать направление на УЗИ органов брюшной полости и анализ крови, клинический и биохимический, а также на тест на паразитарные инфекции.

Также вам стоит самим задуматься о том, присутствуют ли в вашей жизни факторы, ухудшающие состояние организма в целом: курение, злоупотребление алкоголем, недосып, эмоциональное и физическое напряжение, большая потеря веса. Проанализируйте ваш образ жизни и примите меры, если выявите данные факторы, негативно влияющие на вашу красоту и здоровье, — отметила эксперт.

Ранее Анчикова рассказала, что самыми вредными привычками, пагубно влияющими на кожу, являются курение, злоупотребление алкоголем, нехватка сна, несбалансированное питание и неправильный ежедневный макияж. Эксперт добавила, что отсутствие силы воли и плохая информированность способствуют созданию и доминированию подобных пристрастий в жизни человека, разрушающих внешность.