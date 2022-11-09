Раскрыты опасные последствия стресса у мужчин Уролог Тыганов: мужчины переживают стресс тяжелее, чем женщины

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Врач-уролог Максим Тыганов рассказал «Известиям», что мужчины переживают стрессовые ситуации сложнее, чем женщины. Эксперт пояснил, что во время стресса у мужчин в организме вырабатывается адреналин и кортизол, которые первоначально помогают справится с напряжением. Врач уточнил, что в случае продолжительного стресса кортизол начинает «угнетать» выработку тестостерона, а это приводит к снижению синтеза спермы, а также эректильной дисфункции из-за спазмов кровеносных сосудов.

Гормональный дисбаланс, то есть падение уровня тестостерона, провоцирует снижение либидо, преждевременную эякуляцию, онкозаболевания и другие состояния, негативно сказывающиеся на здоровье мужчины, — сказал Тыганов.

Он добавил, что стресс также приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы — атеросклерозу и гипертонической болезни. Он предупредил, что тестостерон отвечает не только на сексуальное влечение, но и за рост мышц и укрепление костных тканей, память и внимание.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе. Она пояснила, что синдром беспокойных ног проявляется, когда человек лежит на кровати перед сном и в ногах появляется неконтролируемое желание двигать ногами из-за покалывания, мурашек, кожного зуда.