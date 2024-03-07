Раскрыты главные ошибки худеющих женщин Врач Мещерякова: худеющим нельзя отказываться от сложных углеводов

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При похудении многие женщины зря отказываются от полезных жиров и сложных углеводов, таких как крупы и цельнозерновой хлеб, рассказала «Вестям Подмосковья» врач-диетолог Татьяна Мещерякова. По ее словам, подобная диета может негативно отразиться на красоте и здоровье, поскольку сложные углеводы необходимы для стабильного уровня сахара в крови, чувства насыщения и обеспечения организма энергией.

Кроме того, при сильном дефиците калорий в меню (менее одной тысячи) организм будет испытывать недостаток ряда незаменимых аминокислот, минералов и витаминов. А отсутствие полезных жиров может привести к ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.

Характерной особенностью физиологии женского организма является повышенное содержание жира (в 1,5–2 раза больше, чем у мужчины при нормальном соотношении мышечно-жировой массы), — отметила диетолог.

В связи с этим худеющим врач советует включить в свой рацион нерафинированные растительные масла, рыбу, орехи, мясную продукцию, яйца и необезжиренные молочные продукты.

Еще одной ошибкой сидящих на диете, по мнению Мещеряковой, являются перекусы в виде хлебобулочных изделий, печенья, крекеров и конфет. Если сложно полностью отказаться от сладостей, врач советует перенести их употребление на первую половину дня.

Ранее нутрициолог Алена Балухтина назвала диету на детском питании одной из самых безумных идей для похудения. Среди других необычных систем питания она отметила диету с помощью ленточных червей или пива.