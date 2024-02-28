Названа самая безумная диета Нутрициолог Балухтина: диета на детском питании является одной из самых безумных

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Диета на детском питании является одной из самых безумных идей для похудения, заявила нутрициолог и эксперт проекта «ДелоТела» Алена Балухтина в беседе с KP.RU. Среди других необычных систем питания диета с помощью ленточных червей или пива.

Данная диета предполагает питание детской едой <...>. По факту это питание, после которого на вас нападет вселенский голод и пользы никакой не будет. Питаться подобным образом скучно и немного странно, но если вам хочется впасть в детство, то, пожалуйста, мы не осуждаем, — отметила эксперт.

По словам Балухтиной, человеческое тело — очень адаптивный механизм, подстроится и под детское питание. Однако такая диета предлагает обратный процесс адаптации организма к пище — деградацию, предупредила эксперт.

Также есть вопросы к диете по группе крови, поскольку, например, четвертая группа недостаточно изучена, пояснила нутрициолог. Кроме того, это недостаточное основание, чтобы исключать и запрещать продукты. Научного обоснования этой системы питания нет, подчеркнула Балухтина.

Вместе с этим некоторые люди для похудения подсаживают себе в желудок ленточного червя, рассказала эксперт. Она предостерегла, что такое питание чревато анемией, болью в мышцах, болями во всем теле и слабостью. Другая экстремальная диета предполагает употребление только пива.

Один-два литра «живого» пива в день, иногда можно съесть 30 граммов шоколада или с такой же периодичностью кофе. Больше от вас ничего не требуется. Только желание как можно скорее посадить желудок. Думаю, что какие-то дополнительные комментарии тут излишни. Ноль пользы для организма, 1 436 474 проблемы, — заключила эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Писарева заявила, что мотивация сбросить вес и сбалансированное питание помогут снова не набрать лишние килограммы. Она посоветовала не придерживаться определенной диеты, а подходить к вопросу потребления пищи рационально.