Раскрыты детали похорон боевиков, захвативших людей в ростовском СИЗО Юрист Русяев: тела убитых при штурме СИЗО заключенных не передадут родственникам

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

Тела убитых при штурме ростовского СИЗО заключенных не передадут родственникам, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, согласно российскому законодательству, террористы подлежат отдельному захоронению, а место их захоронения не разглашается.

В отношении террористов, захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону и убитых при штурме, будут применены специальные правила, предусмотренные законодательством РФ. Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 06.04.2024) «О погребении и похоронном деле», погибшие при пресечении террористического акта террористы подлежат отдельному захоронению, а место их захоронения не подлежит разглашению (статья 14.1), — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, объяснил собеседник, тела ликвидированных при штурме СИЗО захватчиков заложников не будут переданы родственникам для погребения. Они будут захоронены на специальных участках согласно установленному порядку, места этих захоронений являются закрытой информацией для общественности, данная мера направлена на предотвращение возможности героизации и увековечивания памяти террористов, а также недопущения создания незаконных «культовых» мест их погребения.

Это важный элемент комплексной системы противодействия идеологии терроризма, — заключил Русяев.

Ранее бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Ведомство также опубликовало кадры работы силовиков. В ходе операции преступники были обезврежены, никто из заложников не пострадал.