Раскрыты детали побега сына российского губернатора из-под ареста в Италии Corriere della Sera: Артем Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников

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Артем Усс

Российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Италии при помощи сообщников, сообщает газета Corriere della Sera. По данным издания, недалеко от дома Усса ждал водитель, а спустя некоторое время арестованный сменил автомобиль.

Газета уточняет, что электронный браслет для отслеживания местоположения, который носил предприниматель, сработал с опозданием в несколько минут. Сын губернатора также воспользовался мобильным телефоном, что было запрещено. На данный момент следователи изучают записи с устройства.

Ранее сообщалось, что Усс мог сбежать из-под ареста в Италии на частном самолете и по поддельному паспорту. По данным La Repubblica, к побегу молодого человека могли быть привлечены российские спецслужбы.

Усс-младший был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу американских властей. Вашингтон обвиняет его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, а также в совершении незаконных сделок и отмывании денег. Под домашний арест он был помещен в конце ноября. В России в отношении Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.