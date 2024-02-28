Раскрыто содержание документов, которые Путин передал Карлсону ТАСС: все переданные Путиным Карлсону документ связаны с авторством Хмельницкого

Пять исторических документов, копии которых президент России Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону во время интервью, связаны с авторством гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого. Все сводки написаны на малороссийском наречии XVII века, сообщает ТАСС.

В основном среди документов оказались послания царю Алексею Михайловичу от 1648, 1649 и 1654 годов, а также Мартовские статьи Богдана Хмельницкого 1654 года (Переяславский договор). Также в бумагах фигурирует обращение Хмельницкого к польскому королю Яну Казимиру в 1649 году.

Каждый из документов занимает одну или полторы страницы печатного текста. При этом Мартовские статьи расписаны почти на четыре страницы. В бумагах говорится о совместных действиях и защите от Речи Посполитой, а также о положении малороссийского гетманства в составе Русского государства и условиях примирения Запорожского войска с поляками.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что интервью Путина Карлсону активно обсуждается на Западе. Он подчеркнул, что в организации высказывания главы государства «произвели настоящий фурор». В то же время Полянский отметил попытку большинства западных коллег сделать вид, что ничего не случилось.