Раскрыта тайна затонувшего в 1495 году корабля с немецкими наемниками Археологи нашли артефакты на затонувшем в 1495 году корабле «Грибсхунден»

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Датский корабль «Грибсхунден» в представлении ИИ

Археологи Рольф Варминг из Стокгольмского университета и Йохан Реннбю из Университета Седертерна в Швеции нашли новые древние артефакты с датского корабля «Грибсхунден», затонувшего в 1495 году у берегов страны, сообщает газета Berliner Morgenpost. Согласно публикации, на борту судна находились сотни немецких наемников.

Уточняется, что корабль обнаружили еще в 1970-е годы, в 2002 году его удалось идентифицировать. Выяснилось, что владельцем судна был датский король Иоганн, направивший военный флот в шведский город Кальмар в 1495 году. При переходе на «Грибсхундене» произошел пожар, и он пошел ко дну.

Многие из 150 членов экипажа, в том числе около сотни немецких наемников, погибли ужасной смертью, когда корабль затонул в Балтийском море у берегов Швеции, — следует из публикации.

Варминг и Реннбю исследовали останки «Грибсхундена» при помощи 3D- и фототехнологии. Они смогли идентифицировать хорошо сохранившиеся элементы защитной конструкции из дерева, что позволило им понять конструкцию кораблей, которые Христофор Колумб и Васко де Гама использовали для путешествий в Америку и Индию. Археологи также нашли сундук с военным снаряжением, которое могло принадлежать немецким наемникам.

Ранее ученый Росс Феллоуз заявил, что раскрыл причину «проклятия фараона», которое могло «убить» более 20 человек, открывавших гробницу Тутанхамона в 1922 году. Он утверждает, что участники раскопок скончались от последствий сильной радиации.