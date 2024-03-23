Раскрыта деталь, позволившая зрителю обезвредить террориста в «Крокусе» Военэксперт Дандыкин рассказал, как зритель смог выбить оружие у террориста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, который выбил автомат у террориста в «Крокус Сити Холле» наверняка служил в армии, поскольку человек без боевой подготовки на такое не способен, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее сообщалось, что один из зрителей смог обезоружить нападавшего, когда тот замешкался с перезарядкой.

Молодец мужик. Скорее всего, зритель служил в армии, служит или знаком с азами рукопашного боя, приемов самообороны и так далее. Нужны железные нервы, ловкость. Он говорит, что подгадал момент перезарядки...Но многие в такие моменты могут оказаться в состоянии ступора. А этот не струсил и выбил автомат. Простой человек, без боевой, военной подготовки на такое не способен, уверен, — заявил эксперт.

В Следственном комитете ранее сообщили, что мужчина, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей, будет представлен к награде. Отмечается, что таким образом распорядился председатель СК Александр Бастрыкин.