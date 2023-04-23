В ГД раскрыли цель запрета Зеленским любых русских и советских названий Депутат Госдумы Белик: Зеленский запрещает русские названия, чтобы уничтожить советские скрепы

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский запрещает любые русские и советские названия, чтобы ускорить процесс морального разложения украинского общества, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, политик таким образом пытается уничтожить скрепы, соединявшие советские республики.

Растоптать советское прошлое в угоду фальшивым западным ценностям — это задание кураторов из-за океана методично выполняет глава киевского режима. Снос памятников, переименование улиц, запрет русского языка и литературы, деколонизация в топонимике — все это абсурдные решения русофобской политики, — сказал Белик.

Однако, как отметил парламентарий, разрушая все советское, Киев забывает, что дома, станции метро, площади и скверы, заводы и фабрики, дворцы культуры и стадионы, больницы и школы строились и восстанавливались СССР после войны. По мнению Белика, уничтожая наследие Советского Союза, Зеленский и его администрация ничего не могут предложить взамен, кроме «пресмыкания перед Западом и погружения страны в тотальный хаос». Ключевой вопрос состоит в том, для чего принимаются эти законы, если сама Украина стремительно теряет государственность, заключил депутат.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина может перейти на латиницу, чтобы не походить на Россию. По его мнению, на этот шаг Киев может пойти после принятия закона, запрещающего использовать географические названия, связанные с СССР или РФ.

Закон, легитимизирующий запрет на использование топонимов, связанных с Россией и СССР, президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 апреля. При этом сами дерусификация и десоветизация проводятся в стране с 2015 года.