Раскрыт лайфхак, как сэкономить на аренде квартиры с помощью кешбэка Инвестор Волкова: экономьте на аренде квартиры, оплачивая расходы хозяина и получая за это кешбэк

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Инвестор Татьяна Волкова в беседе с NEWS.ru перечислила ряд эффективных способов сэкономить на аренде квартиры. Она добавила, что один из лайфхаков заключается в том, что «можно платить за аренду не просто переводом, а совершать покупки в пользу владельца на эту сумму». По ее словам, часто у людей, сдающих квартиры, есть иные большие расходы.

Ежемесячно они сталкиваются с необходимостью купить какие-либо билеты, мебель, оплатить определенные услуги и так далее. За счет их оплаты со своей карты арендующий может получать до 15 тысяч рублей в месяц кэшбэком. Этот лайфхак позволит компенсировать часть расходов на аренду, — подчеркнула Волкова.

Эксперт отметила, что ситуации с арендой действовать нужно почти так же, как и в случае с покупкой недвижимости — торговаться, пытаться сбить цену. Волкова посоветовала не гнаться за красивой картинкой и фразами «хороший ремонт» — «лучше проще, но дешевле».

Всегда торгуйтесь, сбивайте цену, говорите, что уже рассматривайте более выгодные варианты. Если повезет, снизите итоговую сумму, если повезет, на 50%. Учитывайте факторы, влияющие на ценник: шаговую доступность метро, школ и другой социалки. Если вы в ней, пока, не нуждаетесь, то рассмотрите спальный район, удаленный от метро. Так вы гарантированно будете больше двигаться, что полезно для здоровья и бюджета — сэкономите 10-20% от стоимости аренды, — добавила Волкова.

Инвестор подчеркнула, что еще одним способом сэкономить является выбор разных типов аренды — комната в большой квартире или обычная студия, или студия в большой квартире, разделенной на малые.

Сравнивая стоимость аренды вы заметите, что одна и также площадь может иметь различный ценовой диапазон. Например, отдельно стоящая однокомнатная квартира будет стоить на 30% дороже, чем студия в многокомнатной квартире, поделенной на части. При этом последняя будет иметь тот же самый функционал, что и автономная квартира, и ничем не уступит ей по качеству, — подытожила Волкова.

Как сообщалось ранее, рекордное количество выставленных на продажу квартир в Москве фиксируют в разных аналитических организациях. По некоторым оценкам, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше вторичного жилья, чем в сентябре, а за последние три месяца этот показатель и вовсе вырос на 60%. В среднем по России предложение тоже пока растет, хотя и не такими темпами, как в столице. А раз желающих продать квартиру больше, чем готовых купить, жилье в Москве и ряде городов дешевеет, а продавцы готовы существенно снизить цену при торге.