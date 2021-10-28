Рашкин: может быть, это провокация

Депутат Госдумы Валерий Рашкин не исключил, что ситуация с обнаружением им убитого лося в лесу в Саратовской области — это спланированная провокация. Парламентарий вместе с товарищем были остановлены на автомобиле сотрудниками силовых структур, после чего по факту обнаружения туши лося в машине депутата было возбуждено уголовное дело.

Я не знаю, может быть, это провокация специальная была. Но такое количество силовиков приехало в одно место и так быстро. Я просто удивлён. И можно ожидать чего угодно, — сказал Рашкин в беседе с NEWS.ru.

Он сообщил, что направляется из области в Саратов, обратив внимание, что силовики сопровождают его автомобиль. Политик также оценил вероятность того, что может стать обвиняемым по уголовному делу о незаконной охоте.

Всякое может быть, но на это должны быть показания, фактура, — сказал он.

Политик рассказал, что приехал из Москвы в Саратов к друзьям, чтобы отдохнуть, и во время прогулки в лесу обнаружил тушу убитого и «практически разделанного» лося, рядом с которым была машина, но она «быстро уехала». После этого Рашкин решил сообщить в полицию. Он объяснил, что отказался от медицинского освидетельствования, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».

Ночью 29 октября в Саратовской области задержали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации разбираются профильные ведомства.