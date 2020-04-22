РАН: Россия приблизилась к пику эпидемии COVID-19

Глава Российской академии наук Александр Сергеев считает, что Россия подошла к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По его мнению, уже сейчас надо продумать, как после достижения пика и выхода на плато организовать быстрый спад заболеваемости.
В частности, президент РАН предлагает использовать опыт Южной Кореи, где практически без достижения плато быстро сумели снизить заболеваемость,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.
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