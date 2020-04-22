РАН: Россия приблизилась к пику эпидемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/48f47e8e-8486-11ea-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российской академии наук Александр Сергеев считает, что Россия подошла к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его мнению, уже сейчас надо продумать, как после достижения пика и выхода на плато организовать быстрый спад заболеваемости.

В частности, президент РАН предлагает использовать опыт Южной Кореи, где практически без достижения плато быстро сумели снизить заболеваемость, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сбербанке создали математическую модель развития пандемии коронавируса и пришли к выводу, что пик заражения в России будет достигнут в период с 5 по 10 мая.