https://static.news.ru/photo/5fe9d7f2-da26-11e9-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Константин Райкин Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актёр, худрук московского театра «Сатирикон» Константин Райкин сообщил, что адвокатом Павла Устинова станет Анатолий Кучерена.

Он рассказал, что позвонил Кучерене и попросил представлять интересы Устинова. Юрист согласился.

Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения, — передаёт « Интерфакс » слова Райкина.

Кучерена, по его словам, уже начал знакомиться с материалами дела. Главной задачей он назвал ходатайство об освобождении Устинова из-под стражи.

Ранее News.ru пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в деле актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, нужно дождаться результатов апелляции.