Фото: АГН «Москва»

Журналист Владимир Соловьёв обрушился с нелестными эпитетами в адрес представителей оппозиции, которые в день 15-й годовщины теракта в североосетинской школе подвергли критике российские власти. В социальных сетях они упрекают руководство страны в том, что оно не смогло предотвратить трагедию, и обвиняют в замалчивании обстоятельств, предпосылок и последствий произошедшего.

Теле- и радиоведущий назвал подобные мнения «дикой чушью», от чтения которой «просто желваки ходят». Откуда они повылезали все эти мрази «с хорошими лицами»? — задался вопросом Соловьёв в Telegram. Он...