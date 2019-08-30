Футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» стал причиной ограничения функционирования станции «Спартак» «фиолетовой» ветки столичной подземки. Её северный вестибюль работает только на выход.
Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро работает только на выход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров, — говорится в сообщении на странице Московского метрополитена в
В 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена» начнётся футбольный матч между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.
Как писал News.ru, участок «голубой» ветки столичного метро закрыт между станциями «Киевская» и «Кунцевская» до 2 сентября.