Работодателям объяснили, как удержать сотрудника-зумера на работе HR-эксперт Мурадян: для удержания сотрудника-зумера важна обратная связь

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Чтобы удержать и заинтересовать сотрудника-зумера на работе, необходимо понимать, что для них важна реализация, заявил NEWS.ru член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. Эксперт отметил, что их инициативы нужно поощрять и регулярно давать обратную связь.

При чем, нужно в начале их похвалить, а далее уже выражать конструктивную критику, высказывать недостатки. То есть, по принципу плюс-минус-плюс. Сотрудники этого поколения очень часто обращают внимание на комфорт, им важно сидеть в хорошем офисе, неформальное общение с начальником, — перечислил Мурадян.

HR-эксперт не забыл и о наличии социальных «плюшек» в виде кофе, фруктового бара, кулера. Все это, по его словам, понравится зумерам. Такие инструменты помогают вызывать лояльность у соискателей, заключил Мурадян.

Ранее HR-эксперт Ильгиз Валинуров объяснил, как добиться перевода на удаленную работу. По его словам, каждый сотрудник может направить соответствующий запрос руководству. Для этого необходимо убедить работодателя в том, что работа из дома будет более эффективное. Специалист подчеркнул, если начальник сомневается, подчиненный может начать с одного дня в неделю и пообещать выйти в офис в случае возникновения проблем.