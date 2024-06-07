Назван простой способ добиться перехода на удаленку HR-эксперт Валинуров: руководство можно убедить на переход на удаленную работу

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Каждый сотрудник может попросить руководство перевести его на удаленную работу, заявил NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, для этого необходимо убедить работодателя в том, что сотрудник будет работать дома более эффективно. Как подчеркнул специалист, если начальник колеблется, работник может начать с одного дня в неделю и пообещать, что в случае проблем сразу выйдет в офис.

Убедите работодателя, что вы сможете работать дома более эффективно, так как не будете утомлены ранним вставанием, пробками, набитым вагоном метро. Если же работодатель все равно колеблется, предложите ему попробовать начать с одного дня в неделю и пообещать, что, если возникнут проблемы, вы сразу выйдете в офис на фулл-тайм. Потом количество этих дней можно будет увеличить. Все это звучит достаточно убедительно, и если положительное решение в принципе возможно, то оно, скорее всего, будет принято, — отметил Валинуров.

HR-эксперт напомнил, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в форматы удаленной работы. В 2020 году для большинства компаний стало очевидным, что работа на удаленке возможна с той же, а иногда и большей эффективностью, чем в офисе, подытожил специалист.

Ранее Валинуров заявил, что при выборе одежды на собеседование важно максимально приблизиться к классическому стилю и выбрать костюм темных оттенков, рубашку или блузку пастельных тонов без рисунка и начищенную обувь черного цвета. Он посоветовал мужчинам обязательно надеть костюм и галстук, даже если на улице жаркая погода.