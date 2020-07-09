Работники фирмы Фургала связывали его с убийством предпринимателя Сандалова

https://static.news.ru/photo/78b0b078-c1eb-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: s.furgal/instagram.com

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проверяли на причастность к убийству предпринимателя Романа Сандалова ещё в 2004 году, но дело было прекращено.

Как сообщает телеканал «360», тогда Фургал занимался скупкой металла у местных жителей. Согласно показаниям работников его ООО «Миф», всё началось с того, что 17 октября 2004 года была похищена часть металла с базы и пропал сторож.

Сотрудники Фургала решили сами найти похитителей. На дороге они увидели стоящий грузовик, в котором находились двое неизвестных и избитый сторож базы. В ходе допроса похитители признались, что вместе с Сандаловым спрятали металл в гараже. Там его и нашли. В показаниях говорится, что по поручению Фургала из Хабаровска в Лермонтовку на двух внедорожниках и Toyota приехали пять человек, чтобы разобраться с Сандаловым.

Сандалова застрелили из ружья «Сайга» в октябре 2004 года. Тогда же дома у Фургала прошли обыски, где у него нашли такие же патроны, которые использовались для убийства его конкурента. В 2008 году правоохранители задержали киллера, который подтвердил, что получил приказ от Фургала. Но по неизвестной причине Фургала не стали привлекать к ответственности.

Как писал NEWS.ru, Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.