Работника КамАЗа оштрафовали за свастику

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Работник Камского автозавода предстал перед судом за нацистскую символику на перчатках, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Обвиняемый заявил, что не знал значения фашистской свастики.

23-летний студент техникума подрабатывал на автозаводе в рабочем цеху. Во время обеда он рисовал и решил продемонстрировать свои эскизы коллеге. Тот не оценил его творчество и пожаловался службе безопасности. Работника обвинили в пропаганде, и он уволился в тот же день.

В суде студент признал, что рисунки были сделаны им, но утверждал, что ему не было известно о значении свастики и четырехзначного числа, которое считается нацистским лозунгом. Юноша сказал, что увидел символику в сериале.

Россиянина признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей и постановил изъять перчатки.

Ранее в одной из элитных гимназий в Москве учитель информатики нарисовал во время урока свастику на интерактивной доске. Свой рисунок он также сопроводил националистическими лозунгами. Дети рассказали о случае на уроке другим учителям. Теперь 41-летнего преподавателя проверяют на предмет дискредитации российской армии. Сама столичная гимназия тоже может стать объектом проверки.