Работающим пенсионерам предложили увеличить отпуск до 31 дня

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам до 31 дня. Он считает, что эта категория работников нуждается в более длительном отдыхе в силу возраста и состояния здоровья. Своё предложение он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Орлов напомнил, что по законодательству работающие пенсионеры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью в 28 календарных дней. Кроме того, они могут взять дополнительный отпуск за свой счёт продолжительностью 14 дней.

В целях поддержки граждан, получающих пенсию по старости и продолжающих трудовую деятельность, многие из которых в силу возраста имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в дополнительном отдыхе, прошу вас оценить целесообразность увеличения продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для данной категории граждан до 31 календарного дня, — говорится в его письме.

Орлов добавил, что при увеличении срока оплачиваемого отпуска за указанной категорией граждан должно сохраниться право на дополнительный неоплачиваемый отпуск.

Ранее сообщалось, что в правительстве дали отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине объяснили свою позицию тем, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы.