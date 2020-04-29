В условии пандемии курьеры — самые счастливые люди. Они имеют стабильный заработок и свободно передвигаются по улицам. Новую профессию осваивают вчерашние менеджеры, повара и даже актёры. Заработать, доставляя товары, можно до 100 тысяч рублей. Экономисты предупреждают: занятость в службе доставки — временная и нужно быть готовым вернуться к своей основной специальности по окончании режима самоизоляции.

Уже месяц в Москве и других регионах страны введены ограничения на передвижения граждан. Выходить из дома можно в ближайший магазин, аптеку или для выгула собаки. В других случаях, чтобы покинуть жилище, нужны веская причина и электронный пропуск. Эти правила не распространяются на работников службы доставки товаров. Курьеры продолжают передвигаться по городу, пояснила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. Работодатели обязаны обеспечить их подтверждающими документами.

С введением режима самоизоляции на «Почте России» в четыре раза вырос спрос на доставку из интернет-магазинов, в 25 раз увеличились объёмы доставки корреспонденции и посылок из отделений, сообщила в беседе с NEWS.ru директор по операциям блока электронной коммерции «Почты России» Зоя Ли. Повышенный спрос рождает предложение — почте нужны курьеры.

У нас сейчас много открытых вакансий. Мы постоянно находимся в поиске, нанимаем сотрудников в разных городах. Особенно нужны специалисты в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Зоя Ли директор по операциям блока электронной коммерции «Почты России» директор по операциям блока электронной коммерции «Почты России»

К «Почте России» также обращаются компании-партнёры, которые временно закрылись. Они также предлагают рассмотреть кандидатуру своих сотрудников на должность курьеров, отметила Зоя Ли. Доставлять посылки и товары готовы вчерашние менеджеры по продажам, работники колл-центров и даже руководители.

Расширили состав курьеров и существенно увеличили число сотрудников, отвечающих за сборку заказа, и в одном из крупнейших онлайн-магазинов по доставке продуктов Новосибирска, рассказал NEWS.ru директор компании Иван Шаповалов. Он отметил, что сотрудников, доставляющих продукты, стало больше на 30%, а сборщиков — на 50%. Многие сотрудники пришли в компанию с пищевых производств города, работа которых была приостановлена.

Корреспондент NEWS.ru изучила несколько сайтов по трудоустройству и убедилась, что вакансий на должность «курьер» много по всей России. В Москве, если верить объявлениям, такой сотрудник может заработать до 100 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают владельцам автомобиля, которые могут на нём работать. У пеших сотрудников доходы скромнее — до 50 тысяч рублей. Также заработок курьера зависит от того, какой товар он доставляет. Те, кто развозят еду, зарабатывают в два-три раза меньше тех, кто доставляет бытовую технику или видеоигры.

В регионах доходы курьеров гораздо скромнее. В Ростове-на-Дону, если верить объявлениям, работник на личном автомобиле может иметь доход до 40 тысяч рублей в месяц, пеший — до 35 рублей. Примерно такие же расценки у курьеров в Челябинске, Новосибирске, Уфе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр из Театра Наций Евгений Даль, как и многие его «коллеги по цеху», остался без работы на время карантина. Он пошёл подрабатывать в одну из служб доставки готовой еды. Даль «обслуживает» участок в районе «Москва-сити». На странице актёра в социальной сети Facebook можно увидеть фотографию Даля за работой. Он доставляет заказы на велосипеде, за спиной висит большой жёлтый рюкзак.

С пакетами продуктов в руках проводит свободное от работы время повар одного из столичных ресторанов Михаил Рязанов. С наступлением кризиса количество смен у него сократилось до двух-трёх в неделю, что существенно отразилось на зарплате. Чтобы залатать дыру в кармане, молодой человек пошёл подрабатывать курьером в интернет-магазин по доставке продуктов.

Михаил уже отработал три смены, каждая в среднем длилась по 8 часов. Оплата за час — 200 рублей. Молодой человек признаётся, что работа курьера сложная физически — после смены сильно устаёшь от постоянных передвижений и тяжёлых пакетов. Зато график у курьера весьма удобный.

Его можно выбрать по своему желанию. Ты заранее говоришь, сколько хочешь работать и в какие дни можешь. График «подстраивают» под человека, — сообщил он NEWS.ru.

Работа в службе доставки — временное и нестабильное занятие, сообщил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Человек может остаться без работы по объективным причинам, когда режим самоизоляции снимут.

Бизнес снова войдёт в режим офлайн, и курьерская деятельность станет менее востребованной. Начнутся неизбежные сокращения, потому что в обычное время такое количество курьеров не нужно. Виктор Ляшок старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС

Чтобы не остаться вновь без денег и работы, эксперт советует поддерживать связь с прошлым работодателем. Также период самоизоляции идеально подходит для получения новых знаний и повышения квалификации по основной профессии. У профессионала больше шансов выйти из кризиса с минимальными финансовыми потерями.