Госслужба становится непопулярной у москвичей и петербуржцев SuperJob: доля желающих стать чиновниками сократилась в Москве и Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы и Санкт-Петербурга все реже изъявляют желание посвятить себя государственной службе, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob. Так, согласно исследованию, лишь 36% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы работать чиновниками.

Показатель желания жителей столиц работать на госслужбе снизился на 10% в сравнении с результатами прошлого года. При этом в регионах доля населения, желающего пойти на госслужбу, возросла. Так, сообщается, что чиновниками хотели бы стать 37% жителей регионов.

Соответствующие показатели по стране в целом также сократились. В 2022 году чиновниками хотели стать 37% опрошенных. Теперь же трудиться на госслужбе согласны 36%. При этом чаще такое желание высказывают мужчины и россияне старше 45 лет.

Опрос проводился по всей России среди населения старше 18 лет в период с 14 по 18 июля. Выборка составила 1600 респондентов.

Ранее SuperJob выяснил, представители какой профессии перерабатывают чаще других. Согласно полученным результатам, как правило, на работе задерживаются маркетологи, врачи и педагоги. Сервис также выяснил, что частота переработок связана с уровнем оплаты труда: чем выше зарплата, тем реже сотрудники соглашаются посвящать работе больше времени.