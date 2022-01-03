QR-коды и техосмотр: какие законы рассмотрит Госдума в 2022 году

Самым сложным и резонансным проектом, который Госдуме ещё предстоит рассмотреть, остаётся законопроект о QR-кодах. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Но это не единственная инициатива на повестке нижней палаты парламента в весеннюю сессию.

Все ожидают законопроект о QR-кодах, но судьба его ещё не решена. Часть депутатов считает, что его не надо рассматривать, часть считает, что его обязательно надо принимать. Это наиболее резонансный законопроект, — сообщил Тумусов.

Он также анонсировал выступление главы МИД Сергея Лаврова по теме договора о гарантиях безопасности с США и НАТО в январе 2022-го. Министр придёт в Госдуму на «правительственный час». Решение ГД будет зависеть от того, как поведут себя США, уточнил депутат.

Остальные законопроекты касаются экономики, а также нацпроектов. Депутаты наметят план работы в начале сессии. Тумусов и сам готовит несколько инициатив, однако он решил сохранить их в секрете до внесения на рассмотрение палаты.

Другой депутат, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, также в беседе с НСН отметила, что инициатива о QR-кодах станет «законом номер один». Она даже не исключила, что его могут рассмотреть уже 17 января — прямо на первом заседании ГД после каникул, потому что кабмин будет торопить с принятием решения. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин уже говорил, что поправки в этот закон уже готовы.

Техосмотр, дети и СМИ

По словам Останиной, многие законы, которые примут в весеннюю сессию, уже одобрены в первом чтении. Среди них и закон об уголовном наказании за превышение скорости, и закон об отказе от техосмотра.

Её комитет работает над инициативами о государственной поддержке многодетных семей и запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. Также будут внесены поправки в закон о защите детей от средств массовой информации. Результатом могут стать изменения закона о СМИ по части запрета на пропаганду девиантного сексуального поведения, а также может быть изменён закон о безопасном Интернете.

Дипломаты и международные договоры

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов объяснил, что у Госдумы будет много и технической работы. Например, готовится ряд законопроектов, регулирующих работу российских дипломатов, послов за рубежом.

Законопроекты, конечно, есть в Государственной думе, и в том числе касающиеся дипломатической службы, но всё-таки главный вопрос, который рассматривает наш комитет, касается сертификаций международных договоров, вопросов дипломатической службы, работы послов, — отметил он.

Впрочем, кардинально эти законы на курс страны на международной арене не повлияют. «Никаких судьбоносных решений в этой сфере не планируется», — заключил Никонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России в 2022 году могут ввести выплаты для полных семей с детьми от 7 до 18 лет по аналогии с мерами поддержки для неполных семей. Таким образом парламентарий прокомментировала заявление президента России о том, что нужно обеспечить выплатами всех детей от рождения до окончания школы.