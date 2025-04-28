Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 апреля, чего ждать от березы

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Пыльца сегодня в Москве: 28 апреля

После холодных выходных уровень пыльцы в воздухе несколько снизился. Однако сезон пыления не закончился, а значит, расслабляться рано. Выясняем, к чему готовиться аллергикам в понедельник, 28 апреля, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Понедельник, 28 апреля, будет облачным с прояснениями. Дневная температура воздуха поднимется до +10 градусов. Осадков, которые могли бы развеять пыльцевые облака, не предвещается.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: береза

Согласно данным системы мониторинга пыльцы SILAM, сегодня в Москве будет сравнительно спокойно. Концентрация аллергенов в центре и на юге столицы не будет превышать отметку в 100 единиц на м³. А вот на севере пыльцевое облако будет гуще: от 101 до 1000 единиц на м³.

Пыльца сейчас: другие аллергены

Сейчас пыльца других растений-аллергенов в воздухе отсутствует. Источником проблем может стать разве что кладоспориум. Концентрация спор плесневого гриба составляет до 100 единиц на м³.

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После холодных выходных дышать в столице станет чуть легче. Но это не повод не следовать предписаниям врача. Так что будьте осторожны и берегите себя!

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