https://static.news.ru/photo/f73db970-5aaf-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Московская инфекционная больница № 1 приняла пять человек, которые имели контакты в аэропорту «Шереметьево» с транзитным пассажиром из Ирана. Мужчина из Москвы улетел в Шанхай, где у него выявили коронавирус.

Всех людей, которые общались с ним в терминале D, удалось установить. Трое уже покинули пределы России, а остальных пришлось госпитализировать, сообщает РИА Новости.

Каждый из этих пациентов уже прошёл полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. У них взяли пробы для анализов, вирус не выявлен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верующих просят отказаться от целования икон, чтобы не заразиться коронавирусом. Вирус имеет свойство оставаться несколько дней на различных поверхностях. Просьбу высказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Основными переносчиками заразы являются люди с выраженными симптомами заболевания.