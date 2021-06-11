Путин напомнил россиянам о ценностях

https://static.news.ru/photo/13162098-cb6f-11eb-8051-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днём России и напомнил о ценностях. Он заявил, что этот праздник знаменует как историю, так и нынешнее развитие страны.

Глава государства также отметил, что для движения страны вперёд колоссальное значение имеют ценности россиян. По его словам, богатейшее наследие страны создавалось многими поколениями предков, чья преданность родине вызывает уважение и гордость, а также стремление быть достойными, хранить и утверждать в своей жизни завещанные ими ценности.

Мы видим это в достижениях современных учёных, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, профессионалов высочайшего уровня, которых объединяет искренняя любовь к своему делу и желание быть полезными Родине, — сказал Путин во время торжественной церемонии вручения Государственных премий за 2020 год и награждения Героев Труда.

Президент добавил, что вручаемые высшие знаки отличия и награды России служат признанием их заслуг перед страной и народом.

Ранее с Днём России поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики отметил, что россияне живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. По его словам, растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере и масштабные социальные проекты преобразуют нынешний облик России и укрепят авторитет страны на международной арене.