Лукашенко направил Путину поздравления по случаю Дня России

https://static.news.ru/photo/cdfb9a10-cb50-11eb-bf58-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени своего народа и себя лично поздравил главу России Владимира Путина и всех россиян с Днём России, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул , что россияне живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. По его словам, растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере и масштабные социальные проекты преобразуют нынешний облик России и укрепят авторитет страны на международной арене.

В поздравлении Лукашенко также выразил убеждение, что отношения между двумя странами будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества.

Соответствующие поздравления Александр Лукашенко направил также премьер-министру России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.