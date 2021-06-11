Лукашенко направил Путину поздравления по случаю Дня России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени своего народа и себя лично поздравил главу России Владимира Путина и всех россиян с Днём России, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера белорусского государства.
Лукашенко
В поздравлении Лукашенко также выразил убеждение, что отношения между двумя странами будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества.
Соответствующие поздравления Александр Лукашенко направил также премьер-министру России Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.