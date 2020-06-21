Путин заявил, что никогда не оскорблял подчинённых

https://static.news.ru/photo/99e75bb2-b3a3-11ea-886d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать своих подчинённых «в показном порядке». По словам лидера страны, без камер у него случаются жёсткие разговоры, но не было случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.

Об этом сообщил Путин в интервью документального проекта «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

У нас бывают и жёсткие разговоры. Но не было — и я это с определённой гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — ещё хуже — унизил, — сказал Путин, добавив, что такого не бывает никогда.

Президент также добавил, что эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений. Поэтому он практически никогда не отчитывает кого-то в показном порядке. Чем выше должностное положение человека, который он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены, считает глава государства.

В фильме президенту страны также задали вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Великой Отечественной войне, а также о том, как это может сказаться на дальнейших отношениях между двумя странами.По мнению Путина, заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины, писал NEWS.ru.